自動車輸入、今年は10年以上ぶり低水準か

中国自動車輸入、今年は10年以上ぶり低水準かPICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本米国欧州自動車統計貿易自動車統計自動車輸入、今年は10年以上ぶり低水準か中国車両貿易統計自動車NEW【中国自動車白書】新興ＮＥＶ企業（１） 明暗くっきり、理想が独り勝ち中国車両統計決算自動車隠れたユニコーン企業、平均時価総額39億元中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般理想汽車の販売、目標の単月３万台達成へ中国北京車両統計自動車工業利益、１～５月は19％減 大幅減が継続、素材系の業況厳しく中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品５月の住宅ローン残高、４カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラント貿易統計自動車輸入、今年は10年以上ぶり低水準か中国車両貿易統計自動車NEW【韓国経済統計】６月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務NEW５月の国境貿易５％増、輸出は２％減タイ経済マクロ経済貿易統計NEW６月輸出11.4％減、４カ月連続前年割れベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW工業利益、１～５月は19％減 大幅減が継続、素材系の業況厳しく中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品人材が集中、他産業に反動も 台湾経済と「半導体依存」（上）台湾ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務