理想汽車の販売、目標の単月３万台達成へ

中国北京理想汽車の販売、目標の単月３万台達成へ車両国・地域中国北京業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＮＩＯ、ＣＮＯＯＣと充電インフラで協力中国上海車両自動車石油・石炭・ガスインフラＡＩＯＮ、今年のＥＶ販売50万台目標中国広東車両自動車理想汽車の販売、目標の単月３万台達成へ中国北京車両統計自動車アウディＥＶ、中国で競争力不足＝ＶＷ幹部中国車両自動車【中国自動車白書】新興ＮＥＶ企業（１） 明暗くっきり、理想が独り勝ち中国車両統計決算自動車和泰、ＥＶの投入を加速台湾車両自動車自動車統計【中国自動車白書】新興ＮＥＶ企業（１） 明暗くっきり、理想が独り勝ち中国車両統計決算自動車隠れたユニコーン企業、平均時価総額39億元中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般理想汽車の販売、目標の単月３万台達成へ中国北京車両統計自動車工業利益、１～５月は19％減 大幅減が継続、素材系の業況厳しく中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品５月の住宅ローン残高、４カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラント人材が集中、他産業に反動も 台湾経済と「半導体依存」（上）台湾ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務