工業利益、１～５月は19％減

中国工業利益、１～５月は19％減大幅減が継続、素材系の業況厳しくPICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機鉄鋼・金属機械その他製造不動産建設・プラント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道マクロ経済統計貿易設備投資雇用・労務自動車統計【中国自動車白書】新興ＮＥＶ企業（１） 明暗くっきり、理想が独り勝ち中国車両統計決算自動車隠れたユニコーン企業、平均時価総額39億元中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般理想汽車の販売、目標の単月３万台達成へ中国北京車両統計自動車工業利益、１～５月は19％減 大幅減が継続、素材系の業況厳しく中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品５月の住宅ローン残高、４カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラント人材が集中、他産業に反動も 台湾経済と「半導体依存」（上）台湾ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務貿易統計工業利益、１～５月は19％減 大幅減が継続、素材系の業況厳しく中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品人材が集中、他産業に反動も 台湾経済と「半導体依存」（上）台湾ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り５月の輸出額15.6％減、マイナス幅拡大香港経済マクロ経済貿易統計国際物流指数、韓国は初の20位入り韓国運輸統計海運空運５月の輸出4.6％減、８カ月連続の前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計