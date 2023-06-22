５月電動車生産５％増、主力車種は最多更新

インドネシア５月電動車生産５％増、主力車種は最多更新PICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車車部品電機統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、オーストラリアでＥＶ「海豚」発売中国深セン車両自動車カカオ系列、ベトナム企業とＥＶなどで協力韓国運輸自動車ＩＴ一般陸運ＢＹＤ販社、下期にＥＶ２モデルの販売開始タイ車両自動車５月電動車生産５％増、主力車種は最多更新インドネシア車両統計自動車電機車部品ホンダ、国立大学にＥＶを無料貸し出しインドネシア車両自動車二輪車電機教育車部品消費者のＥＶ受容度向上、民間コンサル調査インドネシア車両自動車二輪車電機自動車統計山東の１～５月経済統計、鉱工業は6.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売り外食・飲食遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は5.3％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産小売り大湾区ＭＳが閉幕、成約額は２割減の95億元中国深セン車両統計自動車イベント小売業の売上高、５月も好調 飲食強い伸び、６月２桁増と予測台湾商業統計食品・飲料卸売り小売り外食・飲食更新５月の工業生産指数、12カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済統計その他製造2023年５月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車