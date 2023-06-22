５月の電動車販売4398台、３カ月連続で伸び

インドネシア５月の電動車販売4398台、３カ月連続で伸びPICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグ中国韓国インドネシア日本欧州自動車電機統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波配車ゴジェックが二輪電動化 東南ア２国、ＥＶのハブへ（11）インドネシア車両ベンチャー自動車二輪車電機インフラ陸運環境車部品NEW米フィスカーが中国進出へ、上海に納車拠点中国上海車両貿易自動車設備投資NEWＮＩＯ、ＵＡＥ投資機関が第２位株主へ中国上海車両自動車金融一般証券NEW現代自が中国２工場売却へ、販売車種縮小中国車両自動車設備投資NEW車金融クルンシィ、ＥＶ顧客を５つに分類タイ車両自動車環境NEW給油所サスコ、ＢＹＤのＥＶ販売開始タイ車両自動車石油・石炭・ガスNEW自動車統計天津の１～５月経済統計、鉱工業は４％増中国天津経済マクロ経済統計NEW江蘇の１～５月経済統計、鉱工業は8.8％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造小売りNEW湖北の１～５月経済統計、鉱工業は1.0％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計その他製造小売りNEW賽力斯、年間販売目標を50万台に設定中国重慶車両統計自動車NEW広東省の鉱工業生産、１～５月は1.4％増中国広東経済マクロ経済統計NEW広州市の鉱工業生産、１～５月は2.9％減中国広東経済マクロ経済統計NEW