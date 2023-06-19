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    ３～５月の失業率3.0％、前期から横ばい

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    香港政府統計処が19日発表した３～５月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（２～４月）から横ばいの3.0％だった。前期に続き、19年８～10月（3.0％）以来の低水準となった。

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    失業率

    主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで

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