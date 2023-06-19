３～５月の失業率3.0％、前期から横ばい

香港３～５月の失業率3.0％、前期から横ばいPICK UP経済NEW香港政府統計処が19日発表した３～５月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（２～４月）から横ばいの3.0％だった。前期に続き、19年８～10月（3.0％）以来の低水準となった。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率３～５月の失業率3.0％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW経済再開後も弱さ目立つ消費 ５月統計に識者懸念、対策必要か中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食失業率、3.5％に改善見通し 景気が回復基調で労働需要拡大マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務労働市場逼迫が緩和傾向に １～３月統計、需要減の兆しシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪５月失業率が3.6％に低下、来月も利上げかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制貿易統計四川の１～５月経済統計、鉱工業は2.9％増中国-四川経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産小売りNEW上海の１～５月経済統計、鉱工業は18.9％増中国-上海経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産小売りNEW３～５月の失業率3.0％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW日本産水産物の輸入、５月は31％減韓国農水貿易統計農林・水産NEW水産品輸出、４～５月は7364万米ドルミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW１～５月の造船受注50％増、油タンカー好調中国-全国製造貿易統計その他製造海運