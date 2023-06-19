上海の１～５月経済統計、鉱工業は18.9％増

中国-上海上海の１～５月経済統計、鉱工業は18.9％増経済NEW国・地域中国-上海業種経済関連タグ中国その他製造不動産小売りマクロ経済統計貿易自動車統計上海の１～５月経済統計、鉱工業は18.9％増中国-上海経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産小売りNEWＮＺ航空が企業評価首位維持、トヨタは４位ニュージーランド経済マクロ経済統計自動車空運メディア社会一般小売りNEW豪新車市場、日本製シェアが27％に低下オーストラリア車両統計自動車NEW経済再開後も弱さ目立つ消費 ５月統計に識者懸念、対策必要か中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食北京の１～５月経済統計、鉱工業は2.2％減中国-北京経済マクロ経済統計上海汽車の欧州電動車販売、23年は２位へ中国-上海車両貿易統計自動車貿易統計四川の１～５月経済統計、鉱工業は2.9％増中国-四川経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産小売りNEW上海の１～５月経済統計、鉱工業は18.9％増中国-上海経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産小売りNEW３～５月の失業率3.0％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW日本産水産物の輸入、５月は31％減韓国農水貿易統計農林・水産NEW水産品輸出、４～５月は7364万米ドルミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW１～５月の造船受注50％増、油タンカー好調中国-全国製造貿易統計その他製造海運