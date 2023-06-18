経済再開後も弱さ目立つ消費

中国-全国経済再開後も弱さ目立つ消費５月統計に識者懸念、対策必要かPICK UP経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務自動車統計経済再開後も弱さ目立つ消費 ５月統計に識者懸念、対策必要か中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食北京の１～５月経済統計、鉱工業は2.2％減中国-北京経済マクロ経済統計上海汽車の欧州電動車販売、23年は２位へ中国-上海車両貿易統計自動車１～５月の財政収入14.9％増、伸び拡大中国-全国経済マクロ経済統計財政５月の自動車産業、全分野でプラス韓国車両貿易統計自動車５月新車販売、前年同月比22％増の6.2万台マレーシア車両統計自動車車部品失業率経済再開後も弱さ目立つ消費 ５月統計に識者懸念、対策必要か中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食失業率、3.5％に改善見通し 景気が回復基調で労働需要拡大マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務労働市場逼迫が緩和傾向に １～３月統計、需要減の兆しシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪５月失業率が3.6％に低下、来月も利上げかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制５月就業者35.1万人増、就業率は過去最高韓国経済マクロ経済統計雇用・労務