５月の自動車産業、全分野でプラス

韓国５月の自動車産業、全分野でプラス車両国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計貿易自動車統計経済再開後も弱さ目立つ消費 ５月統計に識者懸念、対策必要か中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食北京の１～５月経済統計、鉱工業は2.2％減中国-北京経済マクロ経済統計上海汽車の欧州電動車販売、23年は２位へ中国-上海車両貿易統計自動車１～５月の財政収入14.9％増、伸び拡大中国-全国経済マクロ経済統計財政５月の自動車産業、全分野でプラス韓国車両貿易統計自動車５月新車販売、前年同月比22％増の6.2万台マレーシア車両統計自動車車部品貿易統計１～５月の造船受注50％増、油タンカー好調中国-全国製造貿易統計その他製造海運上海汽車の欧州電動車販売、23年は２位へ中国-上海車両貿易統計自動車５月の自動車産業、全分野でプラス韓国車両貿易統計自動車22年のＦＤＩ純流入額48％増 製造業が２桁増、米国が最大にマレーシア経済マクロ経済統計その他製造農林・水産金融一般その他サービス不動産建設・プラント５月輸出額は15％減少 不振続く、通年で２桁減もシンガポール経済マクロ経済貿易統計経常赤字43.5億ドルに拡大、１～３月フィリピン経済マクロ経済統計証券政策・法律・規制財政