22/23年度の水産物輸出量、前年度比27％増

インド22/23年度の水産物輸出量、前年度比27％増PICK UP農水NEW国・地域インド業種農水関連タグ中国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンインド日本ブルネイ東ティモールメコン流域アジア東アジアASEAN米国欧州食品・飲料農林・水産卸売り小売り外食・飲食マクロ経済統計貿易貿易統計遼寧省の輸出額、１～５月は６％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW５月の輸出15.2％減、８カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW５月輸出額、前年同月比１％増の217億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW22/23年度の水産物輸出量、前年度比27％増インド農水マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産卸売り小売り外食・飲食NEW貿易赤字縮小1.3兆円、原油高一服＝５月日本経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター石油・石炭・ガスNEW