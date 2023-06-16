遼寧省の輸出額、１～５月は６％増加

中国-遼寧遼寧省の輸出額、１～５月は６％増加経済NEW国・地域中国-遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計騰勢汽車、予約好調の「Ｎ７」今月下旬発売中国-深セン車両統計自動車NEW遼寧省の輸出額、１～５月は６％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW23年成長率、全経連が1.4％と予想韓国経済マクロ経済統計NEW５月の輸出15.2％減、８カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW貿易赤字縮小1.3兆円、原油高一服＝５月日本経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター石油・石炭・ガスNEW貿易統計遼寧省の輸出額、１～５月は６％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW５月の輸出15.2％減、８カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW５月輸出額、前年同月比１％増の217億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW22/23年度の水産物輸出量、前年度比27％増インド農水マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産卸売り小売り外食・飲食NEW貿易赤字縮小1.3兆円、原油高一服＝５月日本経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター石油・石炭・ガスNEW