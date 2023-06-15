主要経済指標の伸び鈍化

中国-全国主要経済指標の伸び鈍化需要不足や比較数値の高まりでPICK UP経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品農林・水産精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務ＣＰＩ主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW天津の５月ＣＰＩ、0.1％下落＝２年ぶり中国-天津経済マクロ経済統計上海の５月ＣＰＩ1.4％下落、前年の反動で中国-上海経済マクロ経済統計社会一般【為替マーケット分析】魔物退治、言葉と行動オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制浙江のＣＰＩ、５月は0.2％上昇中国-浙江経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計自動車統計騰勢汽車、予約好調の「Ｎ７」今月下旬発売中国-深セン車両統計自動車NEW遼寧省の輸出額、１～５月は６％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW23年成長率、全経連が1.4％と予想韓国経済マクロ経済統計NEW５月の輸出15.2％減、８カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW貿易赤字縮小1.3兆円、原油高一服＝５月日本経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター石油・石炭・ガスNEW失業率主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW失業率、3.5％に改善見通し 景気が回復基調で労働需要拡大マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW労働市場逼迫が緩和傾向に １～３月統計、需要減の兆しシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪５月失業率が3.6％に低下、来月も利上げかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW５月就業者35.1万人増、就業率は過去最高韓国経済マクロ経済統計雇用・労務４月の失業率4.5％、今年最低フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計遼寧省の輸出額、１～５月は６％増加中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW５月の輸出15.2％減、８カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW５月輸出額、前年同月比１％増の217億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW22/23年度の水産物輸出量、前年度比27％増インド農水マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産卸売り小売り外食・飲食NEW貿易赤字縮小1.3兆円、原油高一服＝５月日本経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター石油・石炭・ガスNEW