NNA ASIA

サービス案内
    日本

    貿易赤字縮小1.3兆円、原油高一服＝５月

    経済
    NEW
    国・地域
    日本
    業種
    経済
    関連タグ

    自動車統計

    主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで

    中国-全国
    経済
    マクロ経済
    貿易
    統計
    自動車
    ＩＴ一般
    電子・コンピューター
    電機
    医薬品
    化学一般
    繊維
    鉄鋼・金属
    宝石・宝飾品
    その他製造
    精密機器
    機械
    ガラス・セメント
    農林・水産
    石油・石炭・ガス
    鉱業
    インフラ
    電力・ガス・水道
    設備投資
    卸売り
    その他サービス
    不動産
    建設・プラント
    観光
    雇用・労務
    政策・法律・規制
    小売り
    外食・飲食
    NEW

    貿易統計

    主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで

    中国-全国
    経済
    マクロ経済
    貿易
    統計
    自動車
    ＩＴ一般
    電子・コンピューター
    電機
    医薬品
    化学一般
    繊維
    鉄鋼・金属
    宝石・宝飾品
    その他製造
    精密機器
    機械
    ガラス・セメント
    農林・水産
    石油・石炭・ガス
    鉱業
    インフラ
    電力・ガス・水道
    設備投資
    卸売り
    その他サービス
    不動産
    建設・プラント
    観光
    雇用・労務
    政策・法律・規制
    小売り
    外食・飲食
    NEW