５月上場企業売上高、10％減の2.9兆元

台湾５月上場企業売上高、10％減の2.9兆元経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計決算自動車統計５月上場企業売上高、10％減の2.9兆元台湾経済マクロ経済統計決算NEWホンダ５月二輪販売８％減、四輪は45％減ベトナム車両統計自動車二輪車NEW５月新車販売、前年比53％減 消費低迷、「対策待ち」が拍車ベトナム車両統計自動車NEW５月の乗用車販売14％増 過去最多、トヨタは５位浮上インド車両統計自動車NEW５月の二輪車販売台数、前年比17.4％増インド車両統計自動車二輪車NEW一汽解放の５月販売、2.2倍の２万1756台中国-吉林車両統計自動車貿易統計広東省の輸出額、１～５月は4.8％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計陸運NEW５月上場企業売上高、10％減の2.9兆元台湾経済マクロ経済統計決算NEW輸出不振続く、５月は２割減 マイナス成長止まらず５カ月目ミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW対中輸出７カ月ぶり前年超え ５月22％増、果物・野菜は５倍ベトナム経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター食品・飲料１～５月の輸出額、２％減の92億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計繊維５月パーム油備蓄、13％増の168.7万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産