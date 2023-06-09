４月の失業率4.5％、今年最低

フィリピン４月の失業率4.5％、今年最低PICK UP経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計一汽解放の５月販売、2.2倍の２万1756台中国-吉林車両統計自動車ＮＩＯの１Ｑ赤字2.6倍に、増収も費用増で中国-上海車両統計決算自動車５月の輸入車販売9.2％減、レクサスは2.5倍韓国車両統計自動車タイ人の57%が債務40万円以上＝信用報告機関タイ金融統計自動車二輪車金融一般４月の流通業売上高６％増、伸びは鈍化マレーシア商業統計自動車卸売り小売り４月の失業率4.5％、今年最低フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務失業率４月の失業率4.5％、今年最低フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務５月の失業率は7.7％、前月比0.8Ｐ改善インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制４月失業率は3.5％、３カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務４月の失業率1.8％、前月から横ばいシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務世銀、比の23年成長予測６％に引き上げフィリピン経済マクロ経済統計社会一般政策・法律・規制豪ＧＤＰ、0.2％増に減速 生産性低下がインフレ圧力にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務