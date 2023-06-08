＜資料＞インドネシア二輪車販売・輸出台数

インドネシア＜資料＞インドネシア二輪車販売・輸出台数車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車二輪車統計貿易自動車統計中国車が欧州勢の利益圧迫へ 電動車強みに年１兆円奪取か中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制広汽集団の５月販売、15％増の21万台中国-広東車両統計自動車上海汽車の５月販売、10.2％増の40万台中国-上海車両貿易統計自動車長安汽車の５月販売、32.5％増の20万台中国-重慶車両統計自動車22年計測・ナビなどの生産額、５年連続最高台湾製造統計その他製造精密機器機械プロトン５月販売、36％増の1.3万台マレーシア車両統計自動車貿易統計５月の掘削機販売、19％減の約1.7万台中国-全国製造貿易統計その他製造機械インフラ設備投資不動産建設・プラント上海汽車の５月販売、10.2％増の40万台中国-上海車両貿易統計自動車中国車が欧州勢の利益圧迫へ 電動車強みに年１兆円奪取か中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制22年計測・ナビなどの生産額、５年連続最高台湾製造統計その他製造精密機器機械ヤンゴン港の寄港貨物船、６月は最多の57隻ミャンマー運輸貿易統計海運４月ゴム生産量、前月比14％減の2.3万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産