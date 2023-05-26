ＦＤＩ、10年ぶり前年割れ

インドＦＤＩ、10年ぶり前年割れ昨年度、ＩＴや新興向け投資減少PICK UP経済更新国・地域インド業種経済関連タグインド電子・コンピューターマクロ経済統計政策・法律・規制設備投資雇用・労務自動車統計浙江寧波、新エネ車産業振興へ補助金中国-浙江車両マクロ経済統計自動車政策・法律・規制天津の輸出、１～４月は36.4％増の3700億元中国-天津経済マクロ経済貿易統計タイヤ工場の稼働率が上昇、受注旺盛で中国-全国製造貿易統計自動車その他製造ゴム・皮革車部品１Ｑの製造業生産額、２四半期連続マイナス台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造５月鉱工業生産は0.1％増 続く外需不振、自動車も３割減ベトナム経済マクロ経済統計自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資車部品23年５月の主要鉱工業製品の生産量（表）ベトナム経済マクロ経済統計自動車二輪車電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器ゴム・皮革紙・パルプガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資車部品