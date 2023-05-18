上汽の「ＭＧ」、23年は80万台販売目標

中国-上海上汽の「ＭＧ」、23年は80万台販売目標車両NEW国・地域中国-上海業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計北京の１～４月経済統計、鉱工業は４％減中国-北京経済マクロ経済統計NEW上汽の「ＭＧ」、23年は80万台販売目標中国-上海車両貿易統計自動車NEW交通事故発生率、都市部よりも農村部で高くインド社会統計自動車二輪車社会一般NEWＧＤＰ年率1.6％増、消費回復も輸出落ち込み日本経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター食品・飲料設備投資観光外食・飲食NEW小売が２桁の伸び、復調鮮明 工業生産も堅調、投資は伸び悩み中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食現代自・起亜、インドでの販売15.5％増韓国車両統計自動車貿易統計上汽の「ＭＧ」、23年は80万台販売目標中国-上海車両貿易統計自動車NEW１～４月の造船受注29％増、伸び鈍化中国-全国製造貿易統計その他製造海運NEW日本ビールの輸入額、不買運動後で最高に韓国食品貿易統計食品・飲料農林・水産NEW輸出額２カ月連続でマイナス ３月の対タイ貿易、資源価格影響ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスNEW22年貿易収支、13.9億米ドルの黒字ラオス経済マクロ経済貿易統計NEW４月の輸出額、9.8％減少 外需低迷で回復遅れの可能性シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW