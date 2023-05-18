ＧＤＰ年率1.6％増、消費回復も輸出落ち込み

日本ＧＤＰ年率1.6％増、消費回復も輸出落ち込み経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本自動車食品・飲料電子・コンピューター外食・飲食観光マクロ経済統計設備投資ＧＤＰ中国の23年成長率は5.3％、国連予測中国-全国経済マクロ経済統計設備投資政策・法律・規制NEWＧＤＰ年率1.6％増、消費回復も輸出落ち込み日本経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター食品・飲料設備投資観光外食・飲食NEW１ＱのＧＤＰ成長率は2.7％、民間消費回復タイ経済マクロ経済統計23年成長率予測を据え置き 3.5～5.5％、旅行と内需がけん引香港経済マクロ経済統計韓国の23年成長率1.5％、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計ＧＤＰ成長率、１～３月は5.6％マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制自動車統計北京の１～４月経済統計、鉱工業は４％減中国-北京経済マクロ経済統計NEW上汽の「ＭＧ」、23年は80万台販売目標中国-上海車両貿易統計自動車NEW交通事故発生率、都市部よりも農村部で高くインド社会統計自動車二輪車社会一般NEWＧＤＰ年率1.6％増、消費回復も輸出落ち込み日本経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター食品・飲料設備投資観光外食・飲食NEW小売が２桁の伸び、復調鮮明 工業生産も堅調、投資は伸び悩み中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食現代自・起亜、インドでの販売15.5％増韓国車両統計自動車