４月ＩＣＴ輸出36％減、半導体など不振続く

韓国４月ＩＣＴ輸出36％減、半導体など不振続くＩＴNEW国・地域韓国業種ＩＴ関連タグ韓国ＩＴ一般電子・コンピューター統計貿易関連トピックス・特集・連載半導体産業の行方半導体産業の行方オッポの半導体事業停止、聯発科技の影響に関心台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW４月ＩＣＴ輸出36％減、半導体など不振続く韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWサムスン・テスラトップが会合、協力拡大へ韓国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW電子部品５社が減益、原材料高響く日本ＩＴ電子・コンピューター車部品NEWオッポが半導体事業を停止、米制裁影響か中国-広東ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機政策・法律・規制サムスン李会長、22日間の米国出張から帰国韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信貿易統計自動車輸出が１Ｑに日本超え、今年世界一も中国-全国車両貿易統計自動車NEW今年の車載電池搭載４割増へ 団体予測、リサイクルも急成長中国-全国車両貿易統計自動車その他製造鉱業設備投資政策・法律・規制車部品NEW酒類の輸入拡大、22年はシェア46％台湾食品貿易統計食品・飲料NEW４月の輸出14.3％減、７カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW４月ＩＣＴ輸出36％減、半導体など不振続く韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWＲＣＥＰ加盟国への輸出、１～４月で16％増カンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW