４月の輸出額がプラス維持

中国-全国４月の輸出額がプラス維持8.5％増、コロナ反動かPICK UP経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属農林・水産精密機器紙・パルプ機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報４月の輸出額がプラス維持 8.5％増、コロナ反動か中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業社会一般車部品NEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWコロナの中等症・重症、１日平均116人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者2.2万人、死者14人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW８日の感染者146人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般NEWコロナ規制見直しを提言 15日までに、大統領判断へフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW自動車統計力帆の４月販売、2.3％増の3087台中国-重慶車両統計自動車NEW吉利の４月販売、58％増の11.4万台中国-浙江車両統計自動車NEW日産の４月新車販売、1.5％減の6.1万台中国-全国車両統計自動車NEW消費者苦情、１Ｑは７％増の30.4万件中国-全国経済マクロ経済統計社会一般NEW長城汽車の４月販売、８カ月ぶりプラス成長中国-河北車両貿易統計自動車NEW４月の輸出額がプラス維持 8.5％増、コロナ反動か中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業社会一般車部品NEW貿易統計１～３月のサービス貿易９％増、旅行回復中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW４月の輸出額がプラス維持 8.5％増、コロナ反動か中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業社会一般車部品NEW長城汽車の４月販売、８カ月ぶりプラス成長中国-河北車両貿易統計自動車NEW縫製品輸出額、４月は3.8億ドル＝業界団体ミャンマー繊維貿易統計繊維NEW１～３月の対米輸出額、11％減の25億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW履物類輸出、１～３月は23％減の3.2億ドルカンボジア製造貿易統計その他製造NEW