１～３月の対米輸出額、11％減の25億ドル

カンボジア１～３月の対米輸出額、11％減の25億ドル経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジア米国マクロ経済統計貿易自動車統計力帆の４月販売、2.3％増の3087台中国-重慶車両統計自動車NEW吉利の４月販売、58％増の11.4万台中国-浙江車両統計自動車NEW日産の４月新車販売、1.5％減の6.1万台中国-全国車両統計自動車NEW消費者苦情、１Ｑは７％増の30.4万件中国-全国経済マクロ経済統計社会一般NEW長城汽車の４月販売、８カ月ぶりプラス成長中国-河北車両貿易統計自動車NEW４月の輸出額がプラス維持 8.5％増、コロナ反動か中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業社会一般車部品NEW貿易統計１～３月のサービス貿易９％増、旅行回復中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW４月の輸出額がプラス維持 8.5％増、コロナ反動か中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業社会一般車部品NEW長城汽車の４月販売、８カ月ぶりプラス成長中国-河北車両貿易統計自動車NEW縫製品輸出額、４月は3.8億ドル＝業界団体ミャンマー繊維貿易統計繊維NEW１～３月の対米輸出額、11％減の25億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW履物類輸出、１～３月は23％減の3.2億ドルカンボジア製造貿易統計その他製造NEW