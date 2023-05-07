22年12月期決算が伸び鈍化

中国-全国22年12月期決算が伸び鈍化上場全社、純益0.8％増にPICK UP経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車電機化学一般鉄鋼・金属その他製造金融一般証券保険不動産空運ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス卸売り小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計設備投資決算ＧＤＰ貴州の１～３月経済統計、鉱工業は1.4％増中国-貴州経済マクロ経済貿易統計その他製造小売りNEW22年12月期決算が伸び鈍化 上場全社、純益0.8％増に中国-全国経済マクロ経済統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資証券保険卸売りその他サービス不動産空運観光小売り外食・飲食NEW縁故資本主義指数、マレーシアは世界３位マレーシア経済統計NEW１～３月ＧＤＰ成長率、5.03％に加速インドネシア経済マクロ経済統計NEW１Ｑの成長率は5.03％に加速、国内消費が堅調インドネシア経済マクロ経済統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は2.2％成長中国-広東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売り外食・飲食自動車統計広汽集団の４月販売、43％増の18万台中国-広東車両統計決算自動車NEW北京汽車の１Ｑは７％減益、販売は堅調中国-北京車両統計決算自動車設備投資NEW上海汽車の４月販売、2.2倍の37.4万台中国-上海車両統計自動車NEW江淮汽車の22年は赤字転落、販売低迷で中国-安徽車両統計決算自動車車部品NEWホンダの４月販売0.4％減、８カ月連続減少中国-全国車両貿易統計自動車NEW賽力斯の22年赤字２倍、ＮＥＶのコスト拡大中国-重慶車両統計決算自動車車部品NEW