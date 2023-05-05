貴州の１～３月経済統計、鉱工業は1.4％増

中国-貴州貴州の１～３月経済統計、鉱工業は1.4％増経済NEW国・地域中国-貴州業種経済関連タグ中国その他製造小売りマクロ経済統計貿易ＧＤＰ貴州の１～３月経済統計、鉱工業は1.4％増中国-貴州経済マクロ経済貿易統計その他製造小売りNEW22年12月期決算が伸び鈍化 上場全社、純益0.8％増に中国-全国経済マクロ経済統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資証券保険卸売りその他サービス不動産空運観光小売り外食・飲食NEW縁故資本主義指数、マレーシアは世界３位マレーシア経済統計NEW１～３月ＧＤＰ成長率、5.03％に加速インドネシア経済マクロ経済統計NEW１Ｑの成長率は5.03％に加速、国内消費が堅調インドネシア経済マクロ経済統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は2.2％成長中国-広東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売り外食・飲食貿易統計貴州の１～３月経済統計、鉱工業は1.4％増中国-貴州経済マクロ経済貿易統計その他製造小売りNEWホンダの４月販売0.4％減、８カ月連続減少中国-全国車両貿易統計自動車NEW広州交易会の成約額、コロナ前７割の水準中国-広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW消費者物価、４月6.6％上昇 ８カ月ぶり低水準、燃料下落でフィリピン経済マクロ経済貿易統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般陸運政策・法律・規制NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は2.2％成長中国-広東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売り外食・飲食豪３月貿易黒字は過去２番目、資源輸出伸びオーストラリア経済マクロ経済貿易統計海運空運