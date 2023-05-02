日本の入国制限緩和、４月29日からに前倒し

タイ日本の入国制限緩和、４月29日からに前倒し観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ日本観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジアの新型コロナ情報アジア渡航・交通情報日本の入国制限緩和、４月29日からに前倒しタイ観光観光政策・法律・規制NEWジップエア、７月に成田―マニラ線就航フィリピン運輸空運NEWエアアジア、セブ―成田線に７月就航フィリピン運輸空運NEWマニラ空港で停電発生 第３ターミナル、約１万人に影響フィリピン運輸インフラ電力・ガス・水道空運事件NEWルフトハンザ、南部２都市に直行便就航へインド運輸空運マニラ空港改修を提案 財閥６社連合、事業費2400億円フィリピン運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制アジアの新型コロナ情報コロナ死亡例、過去４日で20件増加香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、４月もコロナ後最高マカオ観光統計観光娯楽NEWコロナ禍の家計負債増加率、20～30代が最多韓国経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW政府、コロナとインフルのワクチン接種奨励タイ医薬保健医療医薬品政策・法律・規制NEW日本の入国制限緩和、４月29日からに前倒しタイ観光観光政策・法律・規制NEW学生靴ナンヤン、コロナ収束で２桁増収へタイ繊維繊維その他製造NEW