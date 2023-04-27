工業企業の経営が苦境期に

中国-全国工業企業の経営が苦境期に１Ｑ利益は２割超減少、需要弱くPICK UP経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料機械その他製造金融一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計【中国自動車ランキング】３月中国-全国車両統計自動車NEW河南省のＧＤＰ、１～３月は5.0％成長中国-河南経済マクロ経済統計設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW工業企業の経営が苦境期に １Ｑ利益は２割超減少、需要弱く中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター通信電機食品・飲料その他製造機械石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制NEW１～３月の対日輸出、３億米ドルで微増カンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW【アジア自動車データ集】23年３月アジア車両統計自動車NEW貿易統計陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW工業企業の経営が苦境期に １Ｑ利益は２割超減少、需要弱く中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター通信電機食品・飲料その他製造機械石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制NEW雲南省のＧＤＰ、１～３月は4.8％成長中国-雲南経済マクロ経済貿易統計NEWスイスの香港向け腕時計輸出、３月は62％増香港製造貿易統計その他製造精密機器NEW３月の景気指数、５カ月ぶりに上昇台湾経済マクロ経済統計NEW【韓国経済統計】４月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務NEW