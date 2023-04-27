陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長

中国-陝西陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長経済NEW国・地域中国-陝西業種経済関連タグ中国その他製造不動産建設・プラント小売り外食・飲食マクロ経済統計貿易設備投資ＧＤＰ陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW河南省のＧＤＰ、１～３月は5.0％成長中国-河南経済マクロ経済統計設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW雲南省のＧＤＰ、１～３月は4.8％成長中国-雲南経済マクロ経済貿易統計NEW【ラオス経済通信】フアパン県ノンカン空港で試験飛行を実施 第183回ラオス経済マクロ経済統計インフラ電力・ガス・水道陸運空運政策・法律・規制NEWＮＺ富裕層の実効税率、中間層の半分＝内歳庁ニュージーランド経済マクロ経済統計不動産雇用・労務財政NEW河北省のＧＤＰ、１～３月は5.1％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食自動車統計【中国自動車ランキング】３月中国-全国車両統計自動車NEW河南省のＧＤＰ、１～３月は5.0％成長中国-河南経済マクロ経済統計設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW工業企業の経営が苦境期に １Ｑ利益は２割超減少、需要弱く中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター通信電機食品・飲料その他製造機械石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制NEW１～３月の対日輸出、３億米ドルで微増カンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW【アジア自動車データ集】23年３月アジア車両統計自動車NEW貿易統計陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW工業企業の経営が苦境期に １Ｑ利益は２割超減少、需要弱く中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター通信電機食品・飲料その他製造機械石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制NEW雲南省のＧＤＰ、１～３月は4.8％成長中国-雲南経済マクロ経済貿易統計NEWスイスの香港向け腕時計輸出、３月は62％増香港製造貿易統計その他製造精密機器NEW３月の景気指数、５カ月ぶりに上昇台湾経済マクロ経済統計NEW【韓国経済統計】４月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務NEW