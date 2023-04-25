江蘇省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長

中国-江蘇江蘇省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長経済NEW国・地域中国-江蘇業種経済関連タグ中国その他製造不動産建設・プラント小売りマクロ経済統計貿易ＧＤＰ江蘇省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長中国-江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産建設・プラント小売りNEW山東省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント小売りNEW１ＱのＧＤＰ成長率0.3％ 民間消費がけん引、プラスに転換韓国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW四川省のＧＤＰ、１～３月は3.8％成長中国-四川経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産建設・プラント小売り湖北省のＧＤＰ、１～３月は5.1％成長中国-湖北経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産建設・プラント小売り江西省のＧＤＰ、１～３月は1.2％成長中国-江西経済マクロ経済貿易統計インフラ卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食貿易統計重慶市、１～３月の輸出額は13.5％減中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長中国-江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産建設・プラント小売りNEW山東省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント小売りNEW１～３月の金生産1.9％増、コロナ前回復中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属宝石・宝飾品鉱業小売りNEW広州交易会２期、出展企業数は1.2万社中国-広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW空港旅客１日10万人、コロナ前の５割に回復香港運輸統計空運NEW