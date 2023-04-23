NNA ASIA

サービス案内
    中国-海南

    海南省のＧＤＰ、１～３月は6.8％成長

    経済
    NEW
    国・地域
    中国-海南
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ

    自動車統計

    貿易統計