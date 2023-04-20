吉林の１Ｑ成長率は8.2％、プラスに回復

中国-吉林吉林の１Ｑ成長率は8.2％、プラスに回復経済NEW国・地域中国-吉林業種経済関連タグ中国その他製造不動産建設・プラント小売りマクロ経済統計貿易設備投資ＣＰＩ天津市のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国-天津経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント小売りNEW吉林の１Ｑ成長率は8.2％、プラスに回復中国-吉林経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW広西のＧＤＰ、１～３月は4.9％成長中国-広西経済マクロ経済統計NEW海南省のＧＤＰ、１～３月は6.8％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW３月のＣＰＩ上昇率1.7％、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計小売り外食・飲食NEWにわかに広がるデフレ懸念 年央には物価上昇率マイナスも中国-全国経済マクロ経済貿易統計インフラ金融一般設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りＧＤＰ上海の１～３月ＧＤＰ３％成長、プラス転換中国-上海経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW天津市のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国-天津経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント小売りNEW広西のＧＤＰ、１～３月は4.9％成長中国-広西経済マクロ経済統計NEW海南省のＧＤＰ、１～３月は6.8％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW吉林の１Ｑ成長率は8.2％、プラスに回復中国-吉林経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW浙江省のＧＤＰ、１～３月は4.9％成長中国-浙江経済マクロ経済統計自動車統計ＶＷの中国でのＥＶ納車台数、１Ｑは25％減中国-全国車両貿易統計自動車NEW海南省のＧＤＰ、１～３月は6.8％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW上海の１～３月ＧＤＰ３％成長、プラス転換中国-上海経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW吉林の１Ｑ成長率は8.2％、プラスに回復中国-吉林経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEWユニコーン価値、バイトダンスが２年首位中国-全国経済マクロ経済統計ベンチャーＩＴ一般金融一般空運NEWスズキ二輪、インドで累計700万台生産インド車両統計自動車二輪車NEW貿易統計ＶＷの中国でのＥＶ納車台数、１Ｑは25％減中国-全国車両貿易統計自動車NEW海南省のＧＤＰ、１～３月は6.8％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW上海の１～３月ＧＤＰ３％成長、プラス転換中国-上海経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW吉林の１Ｑ成長率は8.2％、プラスに回復中国-吉林経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW３月の交通利用、鉄道・航空の旅客急増中国-全国運輸統計インフラ設備投資倉庫陸運海運空運NEW広州交易会、１期の成約額128億米ドル中国-広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW