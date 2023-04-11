３月の新車販売9.7％増、２カ月連続プラス

中国-全国３月の新車販売9.7％増、２カ月連続プラスPICK UP車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車統計貿易政策・法律・規制自動車統計東風汽車の３月販売、13.7％減の19.2万台中国-湖北車両統計自動車NEW宇通客車の３月販売、４カ月ぶりプラス中国-河南車両統計自動車NEW３月の新車販売9.7％増、２カ月連続プラス中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW３月ＣＰＩは0.7％上昇、１年半ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済統計NEW２月の流通業売上高、前年同月比14.7％増マレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWバスの安凱、１～３月新車販売は26.8％減中国-安徽車両統計自動車貿易統計３月の新車販売9.7％増、２カ月連続プラス中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW３月輸出額は19％減 ２Ｑもマイナス予想、需要低迷で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW対ベトナム投資70％減、規制強化など影響か韓国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW国内通商局と小売大手、果物販売促進で協力タイ農水貿易統計農林・水産小売りNEW２月輸出額18.1％減、３カ月連続マイナスフィリピン経済マクロ経済貿易統計NEWコンテナ船の荷動きが回復傾向、慎重視も中国-全国運輸貿易統計海運