プーケットのタイ正月旅客、コロナ前以上へ

タイプーケットのタイ正月旅客、コロナ前以上へ観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ小売り外食・飲食その他サービス観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報回復するアジアの観光アジアの新型コロナ情報コロナ後の消費取り込みへ 海南の博覧会で日本ブース出展中国-全国経済マクロ経済食品・飲料繊維農林・水産観光イベント政策・法律・規制小売りNEWワクチン接種、感染から「３カ月後」目安に中国-全国社会保健医療医薬品社会一般NEWコロナ死亡例、新たに１件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWコロナ飲み薬、台湾で緊急使用許可申請＝塩野義台湾医薬保健医療医薬品NEWコロナ保険の３月支払額、前月比４割減台湾金融統計保健医療金融一般保険NEW新規感染者1.2万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW回復するアジアの観光タイ正月の航空便数が66％増、国鉄も増便タイ運輸統計空運観光社会一般NEWプーケットのタイ正月旅客、コロナ前以上へタイ観光その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWマニラ空港、聖週間の利用者100万人超えフィリピン運輸空運観光NEW祝祭シーズン、３年ぶりに活気 国内線は増便、物価上昇が課題マレーシア社会マクロ経済食品・飲料その他サービス陸運空運観光社会一般文化・宗教政策・法律・規制小売り外食・飲食本土ツアー客にランチクルーズ、混雑緩和へ香港観光食品・飲料海運観光社会一般政策・法律・規制外食・飲食汝矣島発の旅客船事業、24年春にも開始へ韓国運輸海運観光