３月ＣＰＩは0.7％上昇、１年半ぶり低水準

中国-全国３月ＣＰＩは0.7％上昇、１年半ぶり低水準経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ３月ＣＰＩは0.7％上昇、１年半ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済統計NEW３月ＣＰＩは2.35％上昇、２カ月連続で縮小台湾経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） ４カ国で前月下回るシンガポール経済マクロ経済統計NEW下位所得層の物価、３月は8.8％上昇フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運政策・法律・規制消費者物価、３月7.6％上昇 ２カ月連続で鈍化、利上げ停止もフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般陸運政策・法律・規制政策金利6.5％に据え置き 金融不安と物価安定化を考慮インド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制自動車統計東風汽車の３月販売、13.7％減の19.2万台中国-湖北車両統計自動車NEW宇通客車の３月販売、４カ月ぶりプラス中国-河南車両統計自動車NEW３月の新車販売9.7％増、２カ月連続プラス中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW３月ＣＰＩは0.7％上昇、１年半ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済統計NEW２月の流通業売上高、前年同月比14.7％増マレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWバスの安凱、１～３月新車販売は26.8％減中国-安徽車両統計自動車