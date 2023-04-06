政策金利6.5％に据え置き

インド政策金利6.5％に据え置き金融不安と物価安定化を考慮PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ政策金利6.5％に据え置き 金融不安と物価安定化を考慮インド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW３月のＣＰＩ2.8％上昇、15カ月ぶり低水準タイ経済マクロ経済統計３月のＣＰＩ4.2％上昇、石油類は下落韓国経済マクロ経済統計23年の成長予測を６％に下方修正、ＵＯＢ銀ベトナム経済マクロ経済統計金融一般３月消費者物価、4.97％上昇 伸び減速、インフレ沈静化の基調インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料深センの鉱工業生産、１～２月は0.8％増中国-深セン経済マクロ経済統計ＧＤＰ今年の経済成長率は5.9％＝ＡＭＲＯ予測カンボジア経済マクロ経済統計観光NEW政策金利6.5％に据え置き 金融不安と物価安定化を考慮インド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW政策金利6.5％を維持、据え置きは１年ぶりインド金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW地域間の経済格差なお大きく 都県別１人あたり経済規模は15倍タイ経済マクロ経済統計社会一般政策・法律・規制23年貿易量1.7％増、ＷＴＯが低迷見通しアジア経済貿易統計上海が外資誘致策、政策・資金面から支援中国-上海経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制貿易統計１～２月のサービス貿易、２％増の9695億元中国-全国サービスマクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW鉄道向け固定資産投資、１Ｑは6.6％増中国-全国運輸貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント陸運海運NEW22年の輸出入額、ともに世界17位に台湾経済マクロ経済貿易統計NEW２月の経常収支、5.2億米ドル赤字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券その他サービスNEW政策金利6.5％に据え置き 金融不安と物価安定化を考慮インド経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW２月財新サービスＰＭＩ、28カ月ぶり高水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食