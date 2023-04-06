トヨタの３月販売18.5％減、買い控え影響

中国-全国トヨタの３月販売18.5％減、買い控え影響車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国日本自動車統計貿易自動車統計トヨタの３月販売18.5％減、買い控え影響中国-全国車両貿易統計自動車NEW奇瑞の３月販売、52.7％増の12.5万台中国-安徽車両統計自動車NEWホンダの３月販売18.8％減、７カ月連続減少中国-全国車両統計自動車NEW日産の３月新車販売、25％減の5.4万台中国-全国車両統計自動車NEW江鈴汽車の１～３月販売、２％増の7.2万台中国-江西車両統計決算自動車NEW世界長者番付にベトナム人６人、全員資産減ベトナム経済統計証券社会一般NEW貿易統計２月財新サービスＰＭＩ、28カ月ぶり高水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWトヨタの３月販売18.5％減、買い控え影響中国-全国車両貿易統計自動車NEW日本のＩＣ輸入、台湾がシェア58％台湾ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW３月のＣＰＩ2.8％上昇、15カ月ぶり低水準タイ経済マクロ経済統計NEW３月の生産者物価は1.7％下落、26カ月ぶりタイ経済マクロ経済統計食品・飲料化学一般鉄鋼・金属その他製造建設・プラントNEW22年のコメ輸出は226万トン、8.5億米ドルミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW