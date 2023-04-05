クラレ、初のタイ工場稼働

タイクラレ、初のタイ工場稼働ＥＶで需要倍増のエンプラ生産日系企業進出PICK UP化学NEW国・地域タイ業種化学関連タグタイ日本自動車車部品電機化学一般建設・プラント電子・コンピューター石油・石炭・ガス環境設備投資関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアにＥＶ化の波アジアの《日系進出》最新動向クラレ、初のタイ工場稼働 ＥＶで需要倍増のエンプラ生産タイ化学自動車電子・コンピューター電機化学一般石油・石炭・ガス設備投資建設・プラント環境車部品NEW三浦工業、バングラ法人が営業開始バングラデシュ製造繊維その他製造機械ヤマハ、楽器販売の現地法人設立フィリピン製造電機その他製造小売り研削盤のミクロン精密、蘇州に販売会社中国-江蘇製造その他製造精密機器機械証券ニコン、ペナン州に現地法人を設立マレーシア製造電機その他製造精密機器卸売り小売りトリプラ、韓国で宿泊施設のデジタル化推進韓国観光観光アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、韓国でＥＶトラック発売中国-深セン車両自動車NEWＦＩＴ、海外子会社に４億米ドル追加出資台湾ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW中・広汽集団、タイへのＥＶ工場設置に関心タイ車両統計自動車電機車部品NEWクラレ、初のタイ工場稼働 ＥＶで需要倍増のエンプラ生産タイ化学自動車電子・コンピューター電機化学一般石油・石炭・ガス設備投資建設・プラント環境車部品NEWＦＰＴ、電気自動車用ソフトの開発に注力ベトナムＩＴ自動車ＩＴ一般NEW三菱自、小型商用ＥＶを23年末から生産へインドネシア車両自動車電機NEW