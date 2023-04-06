零ホウ汽車の３月販売、38.6％減の6172台

中国-浙江零ホウ汽車の３月販売、38.6％減の6172台車両NEW国・地域中国-浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波零ホウ汽車の３月販売、38.6％減の6172台中国-浙江車両統計自動車NEW【中国自動車白書】第一汽車 相次ぐ生産拡大事業、ＮＥＶ注力中国-全国車両貿易決算自動車その他製造設備投資車部品NEWＳＫネクシリス、テスラに電池用銅箔供給か韓国車両自動車車部品NEWビンファスト、中古ＥＶを残価率で買い取りベトナム車両自動車NEW配車ロカ、ＥＶ115台体制にラオス運輸自動車ＩＴ一般陸運NEW米ＥＶ税優遇、鉱物調達に適用要請＝商議所インドネシア車両自動車電機鉱業政策・法律・規制NEW自動車統計零ホウ汽車の３月販売、38.6％減の6172台中国-浙江車両統計自動車NEW海馬汽車の新車販売、１～３月は88％増中国-海南車両統計自動車NEW長城汽車、ロシア市場での22年売上高７割増中国-河北車両貿易統計自動車NEW賽力斯の３月車販売、22.5％減の1.8万台中国-重慶車両統計自動車NEW３月の輸入車販売4.3％減、レクサスは2.5倍韓国車両貿易統計自動車NEW上場企業の22年営業益15％減 景気低迷響く、１Ｑも不振継続か韓国経済マクロ経済統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道その他サービス空運NEW