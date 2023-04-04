中欧班列、複数路線が１～３月に過去最高

中国-全国中欧班列、複数路線が１～３月に過去最高運輸NEW国・地域中国-全国業種運輸関連タグ中国陸運海運統計貿易自動車統計ナタ汽車の３モデル、３月納車は16.1％減中国-浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の３月販売、８割増の１万台中国-北京車両統計自動車NEW一汽解放の22年は91％減益、需要低迷で中国-吉林車両統計決算自動車NEWＢＹＤの３月販売、97％増の20.7万台中国-深セン車両貿易統計自動車NEW理想汽車の３月販売、３カ月ぶり２万台超え中国-北京車両統計自動車NEWＮＩＯの３月販売、４％増の１万台中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造雇用・労務NEW貿易統計３月の財新製造業ＰＭＩ、拡大傾向続かず中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務NEWＢＹＤの３月販売、97％増の20.7万台中国-深セン車両貿易統計自動車NEW中欧班列、複数路線が１～３月に過去最高中国-全国運輸貿易統計陸運海運NEW韓国の輸出、特定品目・国に集中韓国経済マクロ経済貿易統計NEW３月の製造業ＰＭＩ、３カ月連続節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス雇用・労務小売り外食・飲食深センの鉱工業生産、１～２月は0.8％増中国-深セン経済マクロ経済統計