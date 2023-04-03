ＢＹＤの３月販売、97％増の20.7万台

中国-深センＢＹＤの３月販売、97％増の20.7万台車両NEW国・地域中国-深セン業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の３モデル、３月納車は16.1％減中国-浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の３月販売、８割増の１万台中国-北京車両統計自動車NEWＢＹＤの３月販売、97％増の20.7万台中国-深セン車両貿易統計自動車NEW理想汽車の３月販売、３カ月ぶり２万台超え中国-北京車両統計自動車NEWＮＩＯの３月販売、４％増の１万台中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造雇用・労務NEWＭＧのミニバン「マクサス９」、予約好調タイ車両自動車NEW自動車統計ナタ汽車の３モデル、３月納車は16.1％減中国-浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の３月販売、８割増の１万台中国-北京車両統計自動車NEW一汽解放の22年は91％減益、需要低迷で中国-吉林車両統計決算自動車NEWＢＹＤの３月販売、97％増の20.7万台中国-深セン車両貿易統計自動車NEW理想汽車の３月販売、３カ月ぶり２万台超え中国-北京車両統計自動車NEWＮＩＯの３月販売、４％増の１万台中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造雇用・労務NEW貿易統計３月の財新製造業ＰＭＩ、拡大傾向続かず中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務NEWＢＹＤの３月販売、97％増の20.7万台中国-深セン車両貿易統計自動車NEW中欧班列、複数路線が１～３月に過去最高中国-全国運輸貿易統計陸運海運NEW韓国の輸出、特定品目・国に集中韓国経済マクロ経済貿易統計NEW３月の製造業ＰＭＩ、３カ月連続節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス雇用・労務小売り外食・飲食深センの鉱工業生産、１～２月は0.8％増中国-深セン経済マクロ経済統計