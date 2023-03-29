日本電産リード、クダ州クリムに現法

マレーシア日本電産リード、クダ州クリムに現法日系企業進出PICK UP電機NEW国・地域マレーシア業種電機関連タグマレーシア日本電機精密機器その他製造その他サービス関連トピックス・特集・連載半導体産業の行方アジアの《日系進出》最新動向半導体産業の行方チェコ議長、台湾とのハイテク協力に意欲台湾経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療バイオ政治一般外交NEWＴＳＭＣの米子会社増資を承認、経済部台湾ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品電力・ガス・水道NEWサムスン電子、３地方に半導体契約学科韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信教育NEWサラワクＳＭＤ、独企業に半導体設計提供マレーシアＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW日本電産リード、クダ州クリムに現法マレーシア電機電機その他製造精密機器その他サービスNEW華為がＥＤＡ開発、半導体国産化に弾みか中国-深センＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造アジアの《日系進出》最新動向朝日生命、保険販売コンサルの現地法人設立ベトナム金融保健医療保険NEW日本電産リード、クダ州クリムに現法マレーシア電機電機その他製造精密機器その他サービスNEW不動産情報ライフル、首都に開発拠点マレーシアＩＴＩＴ一般通信不動産雇用・労務NEW森・濱田松本法律事務所、首都に事務所開設インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制ウィラー、首都圏で乗り合いバン開始マレーシア運輸ＩＴ一般その他サービス陸運カブクスタイルが現法設立 「旅のサブスク」を韓国で開始韓国観光その他サービス観光