自動車輸出が好調、今年２割増も＝業界予測

中国-全国自動車輸出が好調、今年２割増も＝業界予測車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車車部品統計貿易自動車統計自動車輸出が好調、今年２割増も＝業界予測中国-全国車両貿易統計自動車車部品NEWトヨタ、２月販売５千台割れ 前年比15％増も連続で首位陥落ベトナム車両統計自動車NEW東南アの１月車生産37万台 前年同月比９％増、販売は微増ミャンマー車両統計自動車NEW１～２月の貿易総額、22％減の68億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEWプロトン、部品生産ライン増設 1.4億リンギ投資、国内最大規模マレーシア車両統計自動車機械車部品NEW１月ゴム生産量、前月比3.6％減の2.9万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW貿易統計自動車輸出が好調、今年２割増も＝業界予測中国-全国車両貿易統計自動車車部品NEW２月輸入物価指数、0.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW１月の国境貿易3.7％減、マレー・緬が縮小タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～２月の貿易総額、22％減の68億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW１月ゴム生産量、前月比3.6％減の2.9万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 23％増の1.5兆円、前月から加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW