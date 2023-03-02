１月の輸出4.5％減、４カ月連続の前年割れ

タイ１月の輸出4.5％減、４カ月連続の前年割れPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計自動車統計ナタ汽車の３モデル、２月納車は41.5％増中国-浙江車両統計自動車NEW小鵬の２月販売、２カ月連続で１万台割れ中国-広東車両統計自動車NEW零ホウ汽車の２月販売、７％減の3198台中国-浙江車両統計自動車NEW理想汽車の２月新車販売、98％増の1.6万台中国-北京車両統計自動車NEWＮＩＯの23年目標は24.5万台、損益均衡へ中国-上海車両統計決算自動車NEWＢＹＤの２月販売、2.1倍の19万台中国-深セン車両統計自動車NEW貿易統計都市部就業者数、60年ぶりに減少中国-全国社会マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国を有力投資先とみる米企業、過去最低に中国-全国経済マクロ経済統計決算設備投資社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEWコーヒー豆輸入が過去最高 コロナ禍で急成長、トレンド変化韓国食品貿易統計食品・飲料NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年１月）タイ車両貿易統計自動車NEW１月のメーカー別車輸出、９社中７社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW１月の輸出4.5％減、４カ月連続の前年割れタイ経済マクロ経済統計NEW