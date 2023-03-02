ＢＹＤの２月販売、2.1倍の19万台

中国-深センＢＹＤの２月販売、2.1倍の19万台車両NEW国・地域中国-深セン業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波小鵬の２月販売、２カ月連続で１万台割れ中国-広東車両統計自動車NEWナタ汽車の３モデル、２月納車は41.5％増中国-浙江車両統計自動車NEW零ホウ汽車の２月販売、７％減の3198台中国-浙江車両統計自動車NEW理想汽車の２月新車販売、98％増の1.6万台中国-北京車両統計自動車NEWＢＹＤの２月販売、2.1倍の19万台中国-深セン車両統計自動車NEWＮＩＯの23年目標は24.5万台、損益均衡へ中国-上海車両統計決算自動車NEW自動車統計ナタ汽車の３モデル、２月納車は41.5％増中国-浙江車両統計自動車NEW小鵬の２月販売、２カ月連続で１万台割れ中国-広東車両統計自動車NEW零ホウ汽車の２月販売、７％減の3198台中国-浙江車両統計自動車NEW理想汽車の２月新車販売、98％増の1.6万台中国-北京車両統計自動車NEWＮＩＯの23年目標は24.5万台、損益均衡へ中国-上海車両統計決算自動車NEWＢＹＤの２月販売、2.1倍の19万台中国-深セン車両統計自動車NEW