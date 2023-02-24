１月の新車販売６％減、３カ月連続前年割れ

タイ１月の新車販売６％減、３カ月連続前年割れPICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ日本自動車統計関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足半導体高度人材、官民共同で２千人超育成韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW１月の新車販売６％減、３カ月連続前年割れタイ車両統計自動車NEW１月の工業生産指数、約14年ぶり下げ幅台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造１月の自動車産業、全分野で増加韓国車両貿易統計自動車台湾半導体業、短期的には台湾に供給網維持台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター台南の給水制限、南科などで10％節水へ台湾公益ＩＴ一般電子・コンピューター電力・ガス・水道貿易統計吉利、新ブランド「吉利銀河」公開中国-浙江車両統計自動車NEW2023年１月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW１月の新車販売６％減、３カ月連続前年割れタイ車両統計自動車NEW物流ドローンで潜在顧客発掘へ 新興スカイドライブ、スズキも出資インド運輸統計ベンチャー自動車倉庫空運NEWスイス時計の本土輸出、22年は13.6％減中国-全国商業貿易統計その他製造精密機器小売り海外投資の中国企業、７割超が「規模拡大」中国-全国経済マクロ経済統計設備投資イベント政策・法律・規制