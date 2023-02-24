「ハッピー香港」始動、グルメや娯楽に照準

香港「ハッピー香港」始動、グルメや娯楽に照準経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港小売り外食・飲食観光娯楽政策・法律・規制イベント関連トピックス・特集・連載回復するアジアの観光アジアの新型コロナ情報回復するアジアの観光格安航空スクート、６月までに中国便４倍シンガポール運輸空運観光NEW労働節の国際線航空券、平均５割値下がり中国-全国運輸空運観光娯楽社会一般NEW「ハッピー香港」始動、グルメや娯楽に照準香港経済観光娯楽イベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW個人訪台客に５千元補助計画、交通部台湾観光観光政策・法律・規制NEWタイ旅行業協会と観光庁、中国人誘致を促進タイ観光統計空運観光NEW豪東部の空港利用者、コロナ禍以来の最多にオーストラリア運輸設備投資空運NEWアジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（23日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW【ロックダウン記】解放後に待っていたもの中国-全国社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEWコロナ、新たな死亡例ゼロ香港社会統計保健医療社会一般NEW「ハッピー香港」始動、グルメや娯楽に照準香港経済観光娯楽イベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港華南の日系74社が交流会 地銀主催、４年ぶり正常化に喜び香港経済マクロ経済金融一般イベントNEW