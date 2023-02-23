１月の自動車産業、全分野で増加

韓国１月の自動車産業、全分野で増加車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足１月の工業生産指数、約14年ぶり下げ幅台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW１月の自動車産業、全分野で増加韓国車両貿易統計自動車NEW台湾半導体業、短期的には台湾に供給網維持台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター台南の給水制限、南科などで10％節水へ台湾公益ＩＴ一般電子・コンピューター電力・ガス・水道世界先進、23年設備投資は５割減台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資サムスン、５ナノ工程で車載半導体生産韓国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品自動車統計【中国自動車ランキング】１月中国-全国車両統計自動車NEW１月の工業生産指数、約14年ぶり下げ幅台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW飲食・小売業売上高、１月は春節で過去最高台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の自動車産業、全分野で増加韓国車両貿易統計自動車NEW「中欧班列」の本数増、一部都市で３倍に中国-全国運輸貿易統計陸運政策・法律・規制大型トラックの電動化急加速 政策追い風、30年のシェア３割へ中国-全国車両貿易統計自動車その他製造インフラ陸運環境政策・法律・規制車部品貿易統計スイス時計の本土輸出、22年は13.6％減中国-全国商業貿易統計その他製造精密機器小売りNEW海外投資の中国企業、７割超が「規模拡大」中国-全国経済マクロ経済統計設備投資イベント政策・法律・規制NEW１月の自動車産業、全分野で増加韓国車両貿易統計自動車NEWパーム原油、輸出量100万トンに増加見通しタイ農水貿易統計化学一般農林・水産石油・石炭・ガスNEW12月の対日輸出は７割増 年総額1800億円超、衣料品が伸びミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW１月のコアインフレ率5.5％ 14年ぶり高水準、上昇圧力続くシンガポール経済マクロ経済統計NEW