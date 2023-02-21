対日輸出、22年は38％増

ベトナム対日輸出、22年は38％増生産回復・円安で過去最高額経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム日本統計貿易自動車統計１月の自動車輸出、24％増の8.7万台タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW１月の自動車生産、４％増の15.8万台タイ車両統計自動車二輪車NEW対日輸出、22年は38％増 生産回復・円安で過去最高額ベトナム経済貿易統計NEWナトリウム電池が急普及、30年に347ＧＷｈ中国-全国製造統計自動車二輪車電機化学一般その他製造鉱業車部品車の走行コスト、香港が世界一香港運輸統計自動車石油・石炭・ガス陸運社会一般22年ロシア輸出43％減、23年は回復見通しタイ経済マクロ経済貿易統計貿易統計中国経済復調でア太地域の成長加速、ＩＭＦ中国-全国経済マクロ経済貿易統計観光政策・法律・規制NEW１月の自動車輸出、24％増の8.7万台タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW工業連、廉価な中国製品との輸出競合を懸念タイ経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制外交NEW対日輸出、22年は38％増 生産回復・円安で過去最高額ベトナム経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月）４カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW22年の経常黒字132億ドル、２年連続で黒字インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW