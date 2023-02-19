22年ＧＤＰ、予想下回る伸び

タイ22年ＧＤＰ、予想下回る伸び４Ｑは輸出不振で前期比マイナスPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアASEANその他製造観光マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＧＤＰ22年のＧＤＰ成長率、2.6％に加速タイ経済マクロ経済統計NEW22年ＧＤＰ、予想下回る伸び ４Ｑは輸出不振で前期比マイナスタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制NEW23年のインフレ率は2.8％、フィッチ予想マレーシア経済マクロ経済統計NEW時間当たり労働生産性、10～12月は1.9％増マレーシア経済マクロ経済統計その他製造農林・水産鉱業その他サービス建設・プラント雇用・労務浙江省、文化・観光産業に1.2兆元投資中国-浙江観光マクロ経済統計設備投資観光文化・宗教政策・法律・規制中銀、家計債務抑制へ融資者責任の基準作りタイ金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制自動車統計江蘇車企業の営業利益、６年ぶりプラス成長中国-江蘇車両統計自動車車部品NEW西安のＮＥＶ生産、22年は上海抜き全国１位中国-陝西車両統計自動車NEWサービス３業種、４Ｑ売上高は過去最高台湾経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般その他サービスメディアNEW４Ｑ製造業生産額はマイナス ９四半期ぶり、最終製品低調で台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW１月の輸出16.6％減、４カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW22年ＧＤＰ、予想下回る伸び ４Ｑは輸出不振で前期比マイナスタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制NEW貿易統計太陽光の設備容量、23年に最大120ＧＷ拡大中国-全国公益貿易統計その他製造インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW石油精製能力が拡大、年間9.2億トンに中国-全国資源マクロ経済貿易統計化学一般石油・石炭・ガスNEW１月の輸出16.6％減、４カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW22年ＧＤＰ、予想下回る伸び ４Ｑは輸出不振で前期比マイナスタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制NEW輸出の減速傾向が加速 １月25％減、今後も低迷シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW投資委、３年ぶり１兆ペソ認可見込むフィリピン経済統計政策・法律・規制NEW