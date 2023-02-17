鉄鋼業の22年利益72％減、需要低迷響く

中国-全国鉄鋼業の22年利益72％減、需要低迷響く鉄鋼NEW国・地域中国-全国業種鉄鋼関連タグ中国鉄鋼・金属統計貿易自動車統計消費者苦情、防疫物資や不動産関連目立つ中国-全国経済マクロ経済統計保健医療医薬品機械その他サービス不動産建設・プラントNEW鉄鋼業の22年利益72％減、需要低迷響く中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属NEW昨年にＥＶ普及加速、国内の車両数3201台にラオス車両統計自動車二輪車NEW自動車ターミナル、１月取り扱い台数９割増インドネシア車両統計自動車インフラ海運NEW会宝産業、廃車事業を本格化 目標は年内の単月黒字化インド車両統計自動車二輪車電機その他製造建設・プラント車部品NEWア太平洋の６割がハイブリッド好む、調査インド車両統計自動車電機環境NEW貿易統計鉄鋼業の22年利益72％減、需要低迷響く中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属NEW11～１月の失業率3.4％、９期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEWコメ輸出協会長、次期政権の大衆迎合を懸念タイ経済マクロ経済貿易統計農林・水産政治一般政策・法律・規制選挙NEWコーヒー輸出、欧州向けが好調ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW印のスコッチウイスキー輸入量、世界首位にインド食品貿易統計食品・飲料NEW１月貿易赤字3.4兆円、黒字転換は当面困難か日本経済貿易統計自動車NEW