コロナ・少子化、成長後押し

タイコロナ・少子化、成長後押しタイでペット市場が拡大中（上）PICK UP食品NEW国・地域タイ業種食品関連タグタイ食品・飲料その他サービス統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本が対中国の水際対策緩和、３月１日から中国-全国社会マクロ経済空運社会一般政策・法律・規制NEW空港利用者増加、運営企業の業績回復に期待中国-全国運輸統計空運観光小売りNEW自動車市場は３月に正常化、消費券が追い風中国-全国車両自動車政策・法律・規制NEWコロナ、新たな死亡例ゼロ香港社会統計保健医療社会一般NEW香港便再開に遅れ、空港地上業務で人手不足香港運輸空運雇用・労務NEW貿易統計リチウムイオン電池の生産額、22年は２倍に中国-全国製造貿易統計電機その他製造車部品NEW上海のＩＣＶ試験場、総延長が1800キロに中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般陸運NEW１月輸出額36.7％減、70年来で最大の落込み香港経済マクロ経済貿易統計NEW【韓国経済統計】２月号韓国経済マクロ経済貿易統計NEWコロナ・少子化、成長後押し タイでペット市場が拡大中（上）タイ食品統計食品・飲料その他サービスNEW【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW